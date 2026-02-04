RFV Bongiorni promuove Rugani e Paratici: "Possono portare la mentalità vincente"

vedi letture

Antonio Bongiorni, storico osservatore e talent scout, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al Vento", dicendo la sua sulle vicende di casa Fiorentina: "La sua carriera è andata bene fin dai tempi dell'Empoli, ora a Firenze credo che possa portare qualcosa di importante. A maggior ragione in un momento di difficoltà, è un ragazzo semplice e a volte anche troppo buono. Sarri diceva spesso: 'Ma è possibile non prenda mai un'ammonizione?'. Può portare, con tutto quel che ha vinto, la mentalità vincente".

Come valuta l'ingresso di Paratici in dirigenza? E di Fagioli che dice?

"Fabio è stato uno di quelli che ha tirato fuori grandi giocatori dalla Next Gen con Cherubini. Fagioli è nato regista e imparerà a farlo anche in fase difensiva: è un giocatore un po' troppo "allegro", ma per il resto uno di quelli da tutelare. Se è sereno, dopo tutto quello che ha avuto, fa la differenza".