L'ex ds dell'Empoli Innocenti su Rugani: "Porta serietà e solidità. Ha voglia di rilancio"

Andrea Innocenti, attuale responsabile del settore scouting del Benevento e artefice dell'acquisto ai tempi dell'Empoli di Daniele Rugani, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro", queste le sue dichiarazioni: "Io non ho la pretesa di dire che ho scoperto Rugani, ma di averlo avviato alla sua carriera si. Quando io arrivai all'Empoli lui era già nella scuola calcio. Daniele stava per tornare all'Atletico Lucca e io ci ho messo del mio per farlo restare. Lui ha sempre dato l'impressione di essere un predestinato. Il ricorso più bello che ho di lui è quando ha firmato il contratto. A 14 anni era già un uomo, aiutato da una grandissima famiglia. La Juventus per un anno lo ha seguito, anche se veniva non a vedere lui ma un altro ragazzo, anche se noi gli consigliavamo Rugani. Non è facile rinforzare una squadra in lotta salvezza. A gennaio poi difficilmente c'è il giocatore giusto per risolvere i problemi. Daniele è sicuramente un professionista che non sbaglia una virgola e che ha una voglia di rilancio importante. Tecnicamente lo vedo meglio in coppia con Comuzzo, anche se in questo momento penso che la Fiorentina, soprattutto in fase difensiva, debba trovare una quadra. Rugani ha la solidità e la serietà che può esser utile ai viola. Mancano talmente poche partite che costringono la squadra di Vanoli ha giocare ogni gara come fosse una finale".

