RFV Malù sicuro: "Mercato viola da 6,5. Rugani leader difensivo silenzioso"

Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu è intervenuto a "Palla al centro", in onda su Radio FirenzeViola, per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Al mercato della Fiorentina do un 6,5. L'umore del tifoso va in base ai risultati ed ora è normale non sia contento. Io devo guardare i nomi e i calciatori che sono arrivati sono buoni. Il momento è uno dei più brutti della storia di Firenze. Gli arrivi devono portare positività all'ambiente".

Sull'arrivo di Rugani: "Quando era alla Juventus ed è stato impiegato, in quelle poche occasioni, ha sempre offerto buone prove. Questo significa che il ragazzo si allena bene ed è mentalmente forte. L'aria toscana gli farà bene. Può essere quel leader silenzioso in grado di portare qualcosa in più. L'ho visto ultimamente crescere in personalità. È un difensore pulito che infatti negli ultimi anni ha preso pochi cartellini gialli. Quando uno vuole salvarsi ovviamente pensa ai mestieranti, per Rugani però è una bella opportunità per dimostrare che quello che si dice su di lui non è vero. Poi lo ha preso Paratici, colui che lo ha portato all'epoca dall'Empoli alla Juventus. Il fatto che il ds viola gli dia questa opportunità è perché in cuor suo lui conoscendolo bene ci crede tanto. Rugani può giocare sia con Pongracic che con Comuzzo, perché è uno bravo in impostazione. Io partirei con Rugani-Comuzzo come coppia"

