RFV Poesio: "Vanoli non mi sta convincendo. Nel prossimo mese si gioca tanto"

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, si è così espresso a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per parlare del momento della Fiorentina e dell'arrivo a Firenze di Fabio Paratici: "Da Paratici mi aspetto che aiuti la squadra ad uscire dalla zona retrocessione e che rappresenti una spinta per l'ambiente. Spero possa consigliare l'allenatore a 360 gradi sulla situazione e che poi tragga le sue valutazioni in vista della prossima stagione, anche se tutti i programmi vanno messi in standbay vista l'incertezza sulla categoria. La Fiorentina ancora sta faticando a cambiare rotta ed è ripiombata sui soliti errori. Io mi auguro che le prime mosse di Paratici siano relative a quello che va fatto nel prossimo mese. Sarà importante anche vedere come reagiscono Verona e Pisa al cambio di allenatore. Anche il Lecce di Corvino è duro da battere. Il prossimo mese sarà durissimo".

Sulla fiducia a Vanoli: "Fino ad oggi per quello che ha fatto vedere non mi ha convinto del tutto. Ci ha messo molto a cambiare modulo. È alla sua 17^ partita in viola e non ha ancora dato un'impronta. Gli va riconosciuto che ha risollevato Fagioli mettendolo al centro. Non ha però migliorato la fase difensiva, visto che a centrocampo manca un recuperatore di palloni. In questo mese anche lui si gioca tanto. Se non facesse bene a primavera può essere che serva uno scossone".

