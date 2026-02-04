RFV Iachini è fiducioso: "Viola, bel mercato. Mi piacciono i mediani ma manca un vice-Fagioli"

Nel corso della puntata odierna di “Colpi d’ala”, in onda come sempre tutti i mercoledì dalle 20 alle 21 su Radio FirenzeViola, è intervenuto l’ex giocatore e tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini. Ecco alcune sue valutazioni sul momento della squadra di Vanoli: “L’arrivo di Paratici? Lo conosco molto bene, da oltre venti anni. Quando ero alla Sampdoria l’ho conosciuto: è un ottimo direttore sportivo, sa come si lavora e che ha avuto modo di mettersi in mostra in grandissime società. Ha uno staff che lo supporta di primissimo livello: la Fiorentina si è assicurata un direttore sportivo di altissimo livello”.

Come si spiega questo momento della Fiorentina?

“Io penso che il presidente in estate avesse investito tanto per fare una squadra da Champions. Il calcio però a volte fa accadere cose strane. Anche quando c’ero io sulla panchina viola ci toccò fare una rimonta difficile e in quei casi con la pressione alta non era facile. Serve grande organizzazione e personalità”.

Come valuta il mercato di gennaio?

“Secondo me sono state fatte buone operazioni, che hanno rinforzato la squadra. Sono stati presi in particolare ottimi centrocampisti anche se forse nella rosa manca un vice-Fagioli. Non so se è stata una scelta o non sono riusciti a prenderlo. Magari l’allenatore ha nella rosa già un giocatore che può essere la sua riserva”.

Rugani può fare la differenza nella Fiorentina?

“La sua esperienza lo porterà ad integrarsi subito: essendo italiano, può diventare subito leader della squadra”.