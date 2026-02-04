RFV Maspero: "A mercato chiuso non ci sono più alibi per Vanoli e i giocatori: fuori le pa**e"

vedi letture

Riccardo Maspero, ex centrocampista viola dal 2003 al 2004, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" della situazione della Fiorentina. Queste le sue parole anche sulla possibilità in caso di una permanenza viola in Serie A di ripartire l'anno prossima in panchina con Igor Tudor: "Paratici lo conosce, ci ha già lavorato insieme e ci sta che lo voglia a Firenze. Bisogna vedere se poi il suo profilo corrisponde con i giocatori che la Fiorentina ha in rosa e con quelli che arriveranno dal mercato. Quando si fa una scelta su un tecnico gli si deve dare massima autonomia e lasciarlo lavorare, altrimenti lo si porta a snaturarsi".

Come valuta il lavoro di Vanoli: "Ha avuto troppe difficoltà, è arrivato in una situazione difficile con giocatori che erano adatti per il calcio di Pioli e non per il suo. A me la Fiorentina piace perché ha il giusto mix tra giovani e esperti, anche se nessuno è riuscito a trovare il bandolo della matassa. Ora a mercato chiuso non ci sono più alibi nè per Vanoli nè per i giocatori. Ora fuori le palle e vediamo di che pasta sono fatti".

Cosa si aspetta da Fabio Paratici: "Mi aspetto che prenda in mano la situazione e che riceva la piena fiducia da parte di tutti. Darà input alla squadra e sarà un riferimento importante per tutti, così come lo sarà l'allenatore, i giocatori poi dovranno fare il loro. Così si può costruire qualcosa di sicuro".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.