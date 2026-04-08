RFV Bonetti: "Crystal Palace una società modello. Vi spiego le differenze tra il calcio italiano e quello inglese"

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Ivano Bonetti, ex centrocampista del Crystal Palace è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della sfida di domani che vedrà opposte proprio gli Eagles contro la Fiorentina, nel match d'andata dei quarti di finale di Conference League: "Restai in Inghilterra solo un mese perché poi si fece avanti il Genoa. Volevo ritornare in Italia dopo 4 anni e di conseguenza accettai l'offerta del Grifone, rentrando in Italia. L'esperienza al Crystal Palace è stata bellissima, era già allora una società modello. Mi domando se abbia fatto bene a tornare in Italia. Là si vive il calcio in maniera totalmente diversa. Le strutture sono fantastiche. Sarà una grande partita. Bello che squadre italiane abbiamo l'opportunità di giocare in Inghilterra".

Qual è il motivo che porta il calcio inglese ad avere un maggiore fascino rispetto a quello italiano?

"Il motivo è più semplice di quello che si pensi. Io ho fatto il manager in Scozia e là vanno davvero forte dal punto di vista fisico. La differenza è la metodologia dell'allenamento, il gioco e la partita in sè. Si gioca molto e si va a 100 all'ora. C'è meno tatticismo. La tattica crea una metodologia di lavoro che rallenta molto l'allenamento. Nel calcio europeo del nord invece si cerca molto la velocità e l'1 contro 1, puntando l'uomo. I calciatori si buttano sullo spazio e per questo un centrocampista in Premier fa 7/8 gol: da loro è una cosa normale. Il modo di affrontare ogni tipo di partita e ogni tipo di esercizio in campo è volto sempre al massimo. Ciò porta a miglioramenti sia nell'intensità che culturalmente parlando. In Italia invece si viaggia su altri aspetti, ovvero sulla tattica, poi il peso del risultato è massacrante, mentre in Inghilterra una volta che l'arbitro fischia la fine, la partita finisce nel vero senso della parola. Un secondo dopo il fischio finale ci si abbraccia, anche se prima si stava litigando".

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