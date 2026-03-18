Dagli inviati Frey: "La Fiorentina in Conference? Per me la priorità è la salvezza. Su De Gea-Sommer..."

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L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey, nel giorno del suo compleanno è a Firenze per partecipare alla cena-evento "Insieme perrinascere" a Palazzo Vecchio ed ha così parlato ai media presenti tra cui FirenzeViola: "Se nei miei sogni un mio compleanno l'avessi festeggiato nel Salone dei 500 a Firenze non ci avrei creduto, si entra in questo salone meraviglioso e sono sicuro che passeremo una serata anche idi beneficienza meravigliosa".

La Fiorentina è presente ed ha fatto un passo avanti anche la squadra? "Stasera c'è Mutu che ha detto subito di sì perché ha un cuore grande e poi la Fiorentina si è giocata una delle tante finali e l'ha vinta in modo giusto e con l'atteggiamento tutto perciò mi fa pensare che il peggio è alle spalle. Due settimane fa avrei risposto poco volentieri e saei stato scettico, ora penso di dire conc ertezza che la Fiornetina ce la farà. Entriamo nel centenario e dunque ci sono tutti i presupposti per fare una grande festa anche per la permanenza in serie A".

Per la Conference che ti aspetti? "Ho visto quante energie hanno speso i ragazzi viola in questi anni e ci sono arrivati sempre molto vicini però non c'era mai in ballo la salvezza. La priorità oggi è che la Fiorentina raggiunga matematicamente la salvezza per proiettarsi nella prossima stagione in un nuovo progetto importante e fondamentale perché la Fiorentina non può stare nella parte bassa della classifica, non è una realtà che appartiene a questo club. Perciò domani faranno la loro partita ma se fossi la società ad oggi la Conference non rientrerebbe nelle mie priorità, non essendoci la salvezza matematica. Di far le coppe sinceramente... la stagione è stata finora pesante a livello psicologico e c'è bisogno di voltar pagina".

Fiorentina-Inter come lo immagini? "L'Inter è la favorita per lo scudetto e a +8 lo vincerà, la Fiorentina deve giocare senza paura. Non è la partita dove prendere punti e la Fiorentina deve giocare con coraggio, con la mente libera e provare a mettere in diffocoltà l'Inter. Se c'è un risultato positivo con l'Inter sono il più felice del mondo ma non sono quelle le partite da vincere ma gli scontri diretti e con quelle squadre immediatamente sopra di te".

Ci anticipa Sommer-De Gea? "Sono due portieri che quest'anno sono nell'occhio del ciclone perché le prestazioni non sono state all'altezza degli anni precedenti ma sarà una sfida tra due grandi portieri che hanno carriere che parlano da sole. Ovviamnete bisogna mettersi nei panni di David, è un grande portiere ma quando le cose vanno male fai presto a farti coinvolgere in questo vortice negativo ed è quello che gli sta succedendo però la sua esperienza arla di sé, ora deve dare di più a livello psicologico perché ha l'esperienza per farlo e deve trasmetterla a questi ragazzi che ne hanno bisogno. La Fiorentina ha infatti dei giocatori buoni ma fragili ed hanno bisogno di togliersi lo stress di dosso altrimenti fanno fatica".