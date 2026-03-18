Dagli inviati Tomczyk (all. Rakow): "I viola stanno vivendo un ottimo momento, ma noi sogniamo una notte magica"

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Così il tecnico del Rakow Łukasz Tomczyk in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani con la Fiorentina: "Il nostro obiettivo è quello di mantenere il giusto ritmo, vogliamo essere lucidi e in grado di gestire tutte le fasi di gioco. Passerò la notte spero tranquillmanete, abbiamo le nostre idee e sappiamo come affrontare i viola, sogniamo una notte magica, spero che i miei ragazzi avvertano l'importanza del momento"

Sulla qualità della Fiorentina: "Una settimana fa abbiamo avuto buoni momenti nel corso della partita, soprattutto dal sessantesimo minuto in poi. Individualmente abbiamo fatto bene, questo dimostra che se manteniamo un certo livello di concentrazione possiamo fare una grande partita.

Sulla vittoria di Cremona: "Hanno fatto un'ottima partita, mostrando che stanno ritrovando sicurezza. Stanno vivendo un bel momento dal punto di vista mentale, mentre noi veniamo da due sconfitte, dovremo fare di tutto per recuperare quello stato mentale".