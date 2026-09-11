Fabbian: "Parma una trattativa degli ultimi giorni, io felice"

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Giovanni Fabbian, centrocampista della Fiorentina in prestito al Parma, ha parlato all’antivigilia della gara col Genoa: "Sicuramente quello del gol è un aspetto su cui lavoro. Sono un centrocampista e i miei compiti sono far giocare bene la squadra, ma se arriva il gol sono contento. Cerco di portarlo in squadra".

Quando è nata la trattativa? Parma può essere la piazza giusta?

"È stata negli ultimi giorni di mercato. Ho sentito subito la fiducia e sono contento della scelta".

Le impressioni che ha avuto dell'ultima gara?

"Le impressioni sono positive, siamo una squadra giovane e cerchiamo di lavorare per seguire ciò che il mister vuole. Dobbiamo sfruttare la nostra gioventù e dare freschezza all'ambiente. Abbiamo tutto per fare bene. Como? Sappiamo che è una grande squadra ma faremo ciò che abbiamo preparato in settimana".