FirenzeViola Da Solomon a Njie: come cambia la Fiorentina di Vanoli

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Vanoli è pronto a presentarsi a Venezia con una Fiorentina rivisitata quasi per il 50%. Ecco come cambia la sua formazione

Paolo Vanoli è pronto per guidare la Fiorentina. Di nuovo. Quattro mesi dopo, l’allenatore varesino condurrà la formazione viola nella trasferta di Venezia ripartendo presumibilmente e perlopiù dalle (sue) certezze. Il modulo potrebbe essere il 4-1-4-1. L’undici ‘tipo’ prevedeva De Gea tra i pali, Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa. Secondo le ultime, dovrebbe cambiare solo un elemento nel reparto arretrato: Valdepenas al posto di Gosens.

In mezzo fiducia a Fagioli

Tra i punti di riferimento di Vanoli c’è ancora Fagioli, che si accomoderà in cabina di regia per amministrare il gioco come un anno fa. Sulla fascia destra spazio a Mastantuono, laddove un anno fa l’allenatore si affidava a Parisi (oggi infortunato). In mezzo al campo riecco Ndour, stavolta al fianco di Atta o Brescianini invece di Mandragora. Sulla corsia di sinistra si scalda Njie, mentre la scorsa stagione si alternavano Gudmundsson e Solomon.

Beto al posto di Kean

Infine il reparto offensivo. Il caposaldo era Kean, anche se in sua assenza per diversi mesi è sceso in campo Piccoli. Oggi sarà ballottaggio tra Beto e Pellegrino, con il primo leggermente in vantaggio sull’ex Parma. Sta di fatto che cinque giocatori su sei cambieranno. E la statistica potrebbe essere più evidente nelle prossime settimane, quando Vanoli dovesse decidere di inserire gradualmente i nuovi pure in difesa. Tempo al tempo.

Come cambia la formazione di Vanoli.

Fiorentina 2025-2026: (4-1-4-1) De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean.

Fiorentina 2026-2027: (4-1-4-1) De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Fagioli; Mastantuono, Ndour, Atta, Njie; Beto.