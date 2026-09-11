Clamoroso in Serie D: Victor Ibarbo è un nuovo giocatore del Pontedera
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Proprio nel giorno in cui sfuma definitivamente l’arrivo di James Rodriguez all’Avellino, arriva un’operazione decisamente insolita per la Serie D. Il Pontedera ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Victor Ibarbo, ex attaccante, tra le altre, di Cagliari e Roma. Il club toscano ha annunciato così il nuovo acquisto: «L'US Città di Pontedera comunica di aver perfezionato l'ingaggio del calciatore Victor Ibarbo.
L'attaccante classe 1990 porta in granata un curriculum notevole: oltre 100 presenze in Serie A vestendo le maglie di Cagliari e Roma, 15 presenze con la nazionale colombiana prendendo parte ai Mondiali 2014 e alla Coppa America 2015. Benvenuto a Pontedera, Victor!».
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