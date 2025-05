RFV Aurelio Virigli sull'amico Sarri: "Lui gradito a tante piazze. A Firenze tornerebbe entusiasmo"

vedi letture

Aurelio Virgili, figlio di Giuseppe "Pecos Bill" e amico di Maurizio Sarri, ospite in studio durante la trasmissione "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola, per parlare della situazione in casa Fiorentina dopo le dimissioni di Palladino. Queste le sue parole su Sarri: "In questi giorni mi stanno massacrando su Maurizio Sarri. Il suo nome sarebbe gradito a tantissime piazze. Su questo ne ho certezza. La mia convinzione è che in alcune piazze potrebbe fare molto bene. Uno come lui può porre le basi per costruire un qualcosa di importante. Anche per quella che è la sua competenza nel trovare giocatori. Basta vedere l'ultima esperienza alla Lazio e la Fiorentina ad oggi ha bisogno di questo. Quindi sarebbe perfetto".

Sulla stagione appena conclusa: "Quest'anno è stato un campionato balordo. Se la Fiorentina non avesse perso tutti quei punti, avrebbe potuto lottare per la Champions o addirittura per lo Scudetto. Si è livellato tutto, ripartire ora da un allenatore vero come Sarri sarebbe perfetto. Maurizio oggi è uno che può vantare una vittoria in ogni squadra che è stato. I suoi numeri non sono contestabili. La mossa di prendere Sarri sarebbe intelligente perché scatenerebbe l'entusiasmo della piazza, anche aspettative. Fino a qualche tempo fa non c'era nulla. L'ultimo che lo chiamò è stato il Milan quando prese poi Conceicao".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!