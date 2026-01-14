RFV Amerini su Paratici: "Profilo di livello, ma dobbiamo ringraziare Goretti"

Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" del nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici: "Penso che sia un profilo di altissimo livello. Credo che dia una dimensione di un certo livello. Bisogna dire che oltre alle critiche si deve ringraziare Goretti del suo lavoro. Secondo me è un grande direttore, perché si è ritrovato in un momento buio della Fiorentina e ora ne sta uscendo ed è anche grazie a lui. Ora si respira un'altra aria".

Dopo Parma, Vanoli ha potuto prendere più decisioni?

"È chiaro che ha provato qualcosa di diverso. Il Presidente non è presente fisicamente e avere la gestione di una squadra che fattura tanto non è facile. C'è stato un senso di calma e serenità, che ha portato un minimo di continuità. Oggi ho visto due partite profondamente diverse rispetto all'inizio".

A centrocampo che giocatore prenderesti?

"Mi prendi alla sprovvista. A me piaceva molto Sohm, che è uno di quei giocatori che secondo me migliora se migliora la squadra, non è uno che si carica la squadra sulle spalle. Io proverei a rilanciarlo ora che la Fiorentina va meglio. L'anno scorso ho visto da parte sua ottime prestazioni".

