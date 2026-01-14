RFV Merlo: "La Fiorentina si sta aggiustando. Ora serve un difensore mancino"

vedi letture

Claudio Merlo, ex calciatore e allenatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando di Fagioli, Comuzzo e degli acquisti che sono arrivati e devono arrivare: "Sì, perché abbiamo fatto degli innesti validi, specialmente l'ultimo è un buon giocatore, bella corsa, buona fisico, per adesso la Fiorentina si sta aggiustando, se poi prende anche un difensore siamo proprio a posto".

Quale è il profilo ideale per questa Fiorentina?

"Un mancino, perché quelli che abbiamo sono destri. Non bisogna prendere un giocatorino, perché per la Fiorentina la difesa è molto importante".

Per il centrocampo c'è bisogno di qualche rinforzo?

"La Fiorentina ha più giocatori a centrocampo, che è la zona più importante. Abbiamo Fagioli, Mandragora e Brescianini, ora ci vorrebbe un giocatore di spessore. Ho sentito parlare di Fabbian del Bologna è il giocatore ideale, ha fisico e inserimento".

Cosa pensa di Fazzini?

"Ancora non lo abbiamo visto, è un buon giocatore, ma vediamolo prima. Dobbiamo farlo giocare perché un giocatore con quelle caratteristiche è molto importante".

Cosa pensa della maturazione di Fagioli nel ruolo di regista?

"Era tutta una questione di testa. Adesso speriamo che si sia sistemato. Le sue caratteristiche tecniche sono molto valide, ora sta giocando bene e speriamo possa continuare così. Ha visione di gioco e grande tecnica, gli manca solo la continuità e qualche gol".

Comuzzo deve ancora ritrovare il livello della passata stagione?

"Certo, però bisogna farlo giocare. Adesso che è tornato a quei livelli deve giocare con continuità e penso che di fianco a lui c'è bisogno di un giocatore mancino. Prendiamo troppi gol di testa, perciò serve un giocatore che di testa deve essere forte".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola