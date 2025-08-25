RFV Amerini: "Fagioli migliori in personalità, Sohm ieri sulle gambe, Mandragora più lo critichi e più fa"

vedi letture

L'ex centrocampista della Fiorentina Daniele Amerini, che attualmente fa l'agente di calciatori tra cui il viola Braschi, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di attualità viola, a partire dal centrocampo viola e l'impiego di Fazzini: "Può fare la mezzala anche se non ha impatto fisico, però è dinamico, attacca con e senza palla, ha spunto. Merita spazio insomma. Ieri non bisogna allarmarsi per il pareggio, la gara magari era condizionata anche dalla partita di giovedì scorso".

Fagioli regista lo vedi bene? "Non si discutono la qualità e i tempi di gioco anche se non avendo mai fatto il regista deve calarsi di più nel ruolo. Il regista deve prendere in mano la squadra quando è sotto pressione e in difficoltà, deve avere personalità, non può fare solo la manovra. Deve mettere più personalità perché ha qualità e piede come dicevo, deve parlare con gli altri e spronarli. E' anche un ruolo in cui devi dare continuità per 90 minuti, non come trequartista che serve solo per il colpo".

Mandragora va rinnovato? "Si sminuisce sempre ma lui reagisce sempre in modo positivo. Non è tra i miei preferiti ma ad oggi, avendo subito dato continuità con il gol, non si può discutere. A differenza si Sohm che a me piace molto ma che ieri non era nelle gambe, a Parma tagliava fuori 4 avversari. Anche Ndour forse non è abituato a giocare due partite in fila, manca in continuità perché giovane".

Cosa dice se parte Fortini? "E' stato sfortunato perché da giocatore che deve convicnere e impressionare il tecnico in ritiro è arrivato infortunato. Ha potenziale perché a livello fisico è potente e interpreta il ruolo in maniera moderna ma dire che è pronto non lo so, magari deve fare ancora un passaggio altrove anche perché davanti ha Dodo".