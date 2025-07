RFV Accardi è fiducioso: "I tifosi della Fiorentina non si lamentino. Su Piccoli..."

vedi letture

L'agente e intermediario Giuseppe Accardi ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra'. Queste le sue parole iniziando da una riflessione su Kean: "Penso che i tifosi della Fiorentina possano stare tranquilli, anche perché la società viola ci ha abituati che finché non ha chiuso le operazioni non sventolano niente all'aria. Solo quando le chiudono allora parlano. Credo che questa sia un modo di lavorare molto serio. Credo che le notizie uscite finora possano fare ben sperare".

Piccoli al posto di Kean non scalderebbe la piazza...

"Gli umori della piazza non devono e non possono condizionare le scelte di una società. In passato abbiamo visto tanti club fare delle scelte e avere ragione. Io ho molta fiducia nella capacità dei dirigenti della Fiorentina di sapere quello che fanno, questo già li mette un passo avanti a tanti altri. Se loro dovessero prendere delle decisioni, lo farebbero sapendo che Piccoli dà le stesse garanzie di Kean. Fossi un tifoso della Fiorentina non mi preoccuperei, secondo me si possono lamentare poco di questa società".

Ma sarebbe la scelta giusta?

"Secondo me Piccoli può diventare un giocatore molto importante. È giusto che la Fiorentina prenda in considerazione un giocatore del genere. Non è una pezza da aggiungere, potrebbe dire la sua alla Fiorentina".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO