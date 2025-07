RFV Orlando: "Viola, in mediana ti servono più muscoli. Sottil? È l'ora dell'addio"

Interpellato sui principali temi di attualità di casa Fiorentina, l'ex giocatore viola Massimo Orlando ha parlato così a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro".

Bernabè è ancora la prima scelta per la mediana viola: è d'accordo?

"Bernabè ha delle caratteristiche molto più offensive rispetto a quelle che gli vengono attribuite. Io personalmente credo che la Fiorentina abbia bisogno di muscoli in quella zona di campo. Pensiamo al Milan di Pioli: lì c'erano due frangiflutti come Kessie e Tonali. Io non mi immagino una mediana con Fazzini, Fagioli e Bernabè: sarebbe troppo leggero".

Darebbe un'altra chance a Sottil?

"E' un giocatore con caratteristiche specifiche, è un elemento che ha bisogno di partire sull'esterno per fare contropiede. Certo, delle qualità le ha ma è arrivato per me il momento della separazione definitiva, dopo anche il recente prestito al Milan".

Rios vale un investimento da 30 milioni?

"Sì, ogni singolo soldo. La mia impressione è che la Fiorentina voglia diventare davvero una grande squadra e lui potrebbe accelerare questo processo. Certo, molto dipenderà anche dal futuro di Kean".

Ecco, a tal proposito quale pensa sarà l'epilogo di questa vicenda?

"Se dovesse dire di sì alla proposta dell'Al-Qadisiyya lo capirei: però Moise dovrebbe ricordarsi dei soldi, tanti, che ha guadagnato in carriera. Kean è ancora così giovane che può permettersi di rinviare un'avventura come quella in Arabia".