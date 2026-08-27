Calciomercato CSC Flash: Kean-Como, ci siamo. Zirkzee è l'erede scelto dalla Fiorentina

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Moise Kean è ormai vicinissimo al suo approdo al Como. La Fiorentina tratta col Man United per Zirkzee: è lui il prescelto dei viola

Consueto appuntamento con la versione 'Flash' di Chi si compra? che oggi riparte dalla cessione, ormai imminente, di Moise Kean al Como e dai suoi possibili sostituti:

Kean a un passo dal Como

Siamo alle battute finali per il passagio di Moise Kean al Como. L'attaccante stamani si è allenato al Viola Park mentre la Fiorentina discuteva gli ultimi dettagli con i lariani per completare la trattativa. Una volta che i viola avranno in pugno il sostituto, Kean avrà il via libera per partire in direzione Como.

Si tratta per Zirkzee

Per il sostituto è in corso una trattativa serrata tra la Fiorentina e il Manchester United per Joshua Zirkzee. La proposta è di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con un diritto di riscatto che potrebbe essere fissato tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Sondaggio per Njie del Torino

La Fiorentina ha fatto un sondaggio con il Torino per Alieu Njie, attaccante esterno classe 2005 per cui i granata hanno rifiutato una proposta da 12 milioni di euro presentata dal Salisburgo. Il Torino valuta il giocatore svedese almeno 20 milioni di euro.

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