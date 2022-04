ZAZZERA, Il mio cuore è ok. Ora salviamoci

L'attaccante della Fiorentina Femminile Danila Zazzera torna a parlare dopo l’operazione subita al cuore. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni ufficiali della Fiorentina: “Pensandoci bene provo le stesse cose che ho provato lo scorso anno dopo che sono rientrata dall’operazione. A caldo posso dire che sono sempre le stesse sensazioni. Il mio cuore sta bene, ci sono stati solo alcuni episodi a inizio anno in cui dovevo spingere un po' di più e dato che il mio cuore batteva forte mi sono un attimo spaventata. Inoltre ho sentito tante differenze rispetto ai test che avevo fatto a Sassuolo, dato che non sapevo ancora di avere questo problema. Comunque è una storia passata che custodisco con gelosia e che sono fiera di raccontare".

"Ho avuto anche il Covid e durante il contagio non mi sono potuta allenare - prosegue la viola - così quando stavo per ricominciare sono andata a fare anche degli esami per esser sicura che il cuore stesse bene. Sicuramente a inizio anno ho fatto molta fatica a rientrare in forma, vedevo le mie compagne che andavano più di me. Io però ricordavo sempre ciò che avevo passato e dunque sono sempre rimasta positiva, e continuo ad esserlo tutt'oggi. Ovviamente davanti c’è qualità ma io rimango ottimista, quando avrò i miei spazi dimostrerò a tutti cosa so fare".

"Questa stagione non ha rispecchiato le nostre aspettative, le partite che ci restano sono difficili, dato che la Roma lotta per lo scudetto ed è in semifinale di Coppa Italia, Milano ed Empoli sono sopra di noi di pochi punti ma è ancora tutto aperto e da decidere sul campo. Sabato sarà un match difficilissimo dato che loro esprimono un bel calcio, sono forti e stanno in alto per tanti motivi, noi sappiamo che dobbiamo strappare più punti possibili da qui a fine campionato. Ho anche obiettivi personali ma in questo momento sono più concentrata sulle tre partite che ci restano per aiutare le mie compagne a raggiungere la salvezza”.