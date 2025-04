Zaniolo, riscatto lontano ma la Fiorentina ancora lo aspetta

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra su Nicolò Zaniolo. L'ex Roma anche quest'anno, nella stagione che doveva rappresentare il suo riscatto, non sta riuscendo ad essere decisivo. Palladino lo sta impiegando da vice Kean come prima punta e questo sicuramente non lo aiuta, considerando che a sempre detto di preferire il ruolo di esterno offensivo, però anche da parte sua ci vorrebbe una maggiore cattiveria e una maggiore voglia di emergere. Il nuovo modulo, il 3-5-2, per caratteristiche non lo aiuta, anzi lo relega ancora più ai margini.

Palladino continua a difenderne l'impegno e la voglia ma i risultati sul campo non si vedono. L’ex giallorosso è in prestito dal Galatasaray con obbligo di riscatto a 15,5 milioni più 2 di bonus al raggiungimento del 60% delle gare giocate dai viola (tutte presenze da almeno 30 minuti). Le condizioni per arrivare all’obbligo sono lontanissime. Anche se ci sono poche possibilità però niente vieta ai viola di provare a trattenere per trattenerlo a diverse condizioni. La società vuole concedergli un'altra chance anche le opportunità sono poche. La Fiorentina potrebbe pensare ad un nuovo prestito ma le prime risposte devono arrivare dal giocatore.