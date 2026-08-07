L'ex presidente del River è sicuro: "Mastantuono un crack, può esplodere in Italia"

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Tutti pazzi per Franco Mastantuono. A Firenze ma non solo. Su Tuttomercatoweb.com trovano spazio alcune parole di un personaggio che conosce bene il nuovo acquisto della Fiorentina.

Si tratta di Rodolfo d'Onofrio, ex presidente del River Plate che nel club argentino ha visto crescere il talento classe 2007: "Franco è un crack sul terreno di gioco", dice il dirigente a TuttoMercatoWeb.com, "inoltre è anche un ragazzo straordinario fuori dal campo, con una famiglia veramente bella a sostenerlo giorno dopo giorno", le sue parole. Mastantuono potrà esplodere in Italia? D'Onofrio non ha dubbi su questo: "Sì, credo che possa esplodere e far vedere tutto il suo talento alla Fiorentina: ha tutto per farlo", conclude.