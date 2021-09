VLAHOVIC, Firma la vittoria, ma non il rinnovo

Il Corriere Fiorentino sottolinea la grande prestazione di Dusan Vlahovic contro l'Udinese. In una gara di evidente sofferenza, il serbo si è nuovamente messo a disposizione della squadra. Un atteggiamento che testimonia la crescita costante, non solo in termini realizzativi, ma anche e soprattutto di partecipazione alla manovra, e che certamente rende l’attaccante ancora più completo e per questo apprezzato sul mercato. Tuttavia, sul fronte rinnovo, il suo silenzio continua a far discutere. "Sta a lui decidere", ha detto ieri nel postpartita Joe Barone. Vlahovic e il suo procuratore hanno l’intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per decidere il da farsi, anche perché a fronte dei quasi 4 milioni d’ingaggio offerti dai viola (con inserimento di una clausola rescissoria da circa 80 milioni) le voci sui corteggiamenti dei top club non si sono mai spente.