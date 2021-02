VIVIANO, Sapete bene che morirò da tifoso viola

Intervistato da Il Secolo XIX, Emiliano Viviano, portiere del Fatih Karagumruk e doppio ex di Fiorentina e Sampdoria, nonché grande tifoso della Fiorentina, ha parlato della sfida di domenica tra i blucerchiati e i viola. Il portierone ha dichiarato, ancora una volta, il suo incondizionato amore per Firenze: «Sapete bene che morirò tifoso della Fiorentina e questo a prescindere dall'amore e il legame con la Samp. Oltretutto quest'anno c'è un motivo in più: la Viola ha troppo bisogno di punti per non tifarla».