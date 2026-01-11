Gosens: "Strada giusta ma c'è rammarico. Al 90esimo devi spegnere la partita"

vedi letture

Robin Gosens è un po' deluso per la vittoria sfumata e intervistato da DAZN ha commentato così il risultato del Franchi: "Si può sempre dire che è un gran punto contro una squadra forte ma prendiamo troppi gol nel finale in stagione. Tre punti sono meglio di uno e c'è grande rammarico. Nel primo tempo ci ha salvato De Gea ma nel secondo tempo abbiamo giocato bene e avevamo in mano tre punti pesantissimi. Dobbiamo avere un po' più di furbizia in più".

A che punto è la rimonta?

"La strada è giusta anche se abbiamo buttato via due vittorie. Siamo a tre risultati positivi e questo vuol dire che la squadra si rende conto, anche oggi siamo sopravvissuti nei momenti difficili e questo dà fiducia. Ma al 90esimo devi spegnere la partita se sei avanti. Dobbiamo imparare in fretta per risalire la classifica".