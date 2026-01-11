Dagli inviati Ndour: "Siamo squadra come vuole il mister. È un punto guadagnato".

vedi letture

Presente in sala stampa al termine di Fiorentina-Milan 1-1, il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha preso la parola per commentare la sfida odierna: “Lo spirito è cambiato e si vede. Oggi abbiamo iniziato bene ma poi abbiamo sofferto tutti insieme. Peccato per il gol preso all’ultimo, abbiamo avuto una buona reazione anche dopo l’1-1. Siamo sulla strada giusta”.

Cosa vi succede nei finali di gara?

“E’ vero, abbiamo subito gol nei finali ma a Roma lo avevamo anche fatto. Oggi non credo ci sia stato un calo di concentrazione, penso che il Milan abbia solo fatto un grande gol. Dobbiamo continuare così”.

Come ti senti in questo nuovo modulo?

“Mi trovo molto bene in questo modulo, il mister mi sta dando fiducia. Noi stiamo lavorando bene, tutta la squadra sta facendo bene. Dobbiamo solo allenarsi al meglio”.

Come sta la squadra a livello di spogliatoio?

“Sta bene, se c’è rammarico dopo un pari col Milan vuol dire che possiamo fare grandi cose: abbiamo forse superato il brutto periodo passato ma non abbiamo fatto nulla”.

Si può dire che ora l’aspetto fisico vi aiuta?

“Sì, abbiamo gamba in tutti i reparti. E chi subentra ci sta dando una mano. La squadra finisce in crescendo anche per questo motivo. Siamo tutti sul pezzo come vuole il mister. Punto guadagnato o punto perso? Come dice sempre l'allenaotre, nella situaizone in cui siamo è un punto guadagnato".