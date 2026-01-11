Comuzzo: "Dovevamo vincerla, dispiace. La dedica sul gol? A Matilde"

L'autore del gol della Fiorentina Pietro Comuzzo ha parlato a DAZN dopo la partita finita 1-1 con il Milan: "Forse pensiamo di aver già vinto la partita ma è lì che alla fine prendiamo gol. Dovevamo portare a casa tre punti e imparare presto a farlo perché il campionato non è troppo lungo e dobbiamo rialzarci il prima possibile. La dedica a Matilde? Mi sta sempre vicino come tutta la mia famiglia, sono felice. Grazie a tutti, sarei stato ancora più contento della vittoria.