Vanoli sicuro: "È la strada giusta. Felice per Comuzzo. Espulsione esagerata"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, al termine del pareggio casalingo contro il Milan, ha preso la parola in sala stampa per commentare la gara di oggi:

Che è successo in occasione della sua espulsione?

“È stata un po’ esagerata, va bene. È dall’anno scorso che mi prometto di non discutere con gli arbitri. Ma è la tensione della partita”.

La squadra sta dando continuità?

“Stiamo diventando bravi a non essere negativi nei momenti difficili. Abbiamo fatto un’altra grande prestazione. A Roma siamo stati bravi a soffrire ma dobbiamo sapere che giocando così i risultati arriveranno. Alla fine abbiamo reagito anche dopo l’1-1, sapendo che ci meritavamo la vittoria. Abbiamo fa

Quanto è felice per il gol di Comuzzo?

“Felicissimo perché è un giocatore molto importante. E’ un difensore con prospettive di crescita importati, è un piacere vederlo allenare”.

Come mai la Fiorentina è così in basso in classifica?

“Dobbiamo cancellare il prima possibile il nostro passato. Io mi ero sistemato tante cose quando sono venuto ma ho dovuto dire la verità, cioè che dobbiamo lottare per la salvezza. Questo punto è importante perché dà continuità alle nostre prestazioni. Chi lotta per la salvezza deve pensare questo. Questa squadra per fare punti deve giocare a calcio perché ha le qualità per farlo”.

La condizione fisica è salita: cosa è successo nell’ultimo mese?

“Io arrivo dalla scuola del sacrifico e del grande lavoro ma è vero che ora stiamo bene e abbiamo un po’ più gamba. Ma se siamo in fondo non è solo colpa dello stato fisico, è per tante componenti. Dobbiamo rimanere concentrati: oggi Gud ha detto bene, ho rivisto bene Kean e Parisi ci sta dando tanto anche se deve diventare più qualitativo. Ora però ho Gosens e Bresciani che prima non c’erano: ci sono ancora tante cose da migliorare ma ai ragazzi va fatto solo un applauso”.

Come valuta l’esordio di Brescianini?

“La società è presente sul mercato e sono in perfetta sintonia con la dirigenza. Il club ha fame per venire fuori da questa situazione. I giocatori hanno voglia di venire qui anche se c’è un obiettivo difficile da raggiungere”.

Come sta vedendo Fagioli?

“Ci sto lavorando molto, ho un bel rapporto con lui. È un piacere vederlo giocare, ha una grande personalità tecnica. Lui sarà importante per la nostra Nazionale”.

Che proposito si è dato per l’anno nuovo la Fiorentina?

“Essendo cambiato l’anno ci siamo dati bei propositi. So che responsabilità ho e dove devo arrivare. Sono focalizzato solo su questo. Poi so anche che la mia è una squadra che può e deve fare di più, cercando una vittoria con furbizia e senza essere bello. Ci manca qualche astuzia”.