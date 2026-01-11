Vanoli soddisfatto: "Stiamo diventando squadra. Ecco cosa ho detto ai ragazzi"

Paolo Vanoli a DAZN commenta il pareggio contro il Milan della sua Fiorentina: "Sono contento che ci sia delusione, vuol dire che hanno capito che abbiamo fatto una grande prestazione e che dobbiamo essere concentrati fino all'ultimo minuto. Ai ragazzi ho detto che sono orgoglioso di loro perché abbiamo incontrato una squadra molto forte. Dobbiamo diventare un po' più freddi sotto porta perché dopo le loro occasioni nel primo tempo, dovevamo e meritavamo di vincere".

L'aveva preparata per valorizzare le corsie?

"Sì perché sapevo che sarebbero usciti con la mezzala e quindi potevamo creare qualcosa. I ragazzi l'hanno fatto bene perché loro sono forti, hanno fatto tutti una grande partita. Anche le mezzali, Brescianini è entrato bene. Stiamo diventando una squadra. Gli ho detto che da questa prestazione non si può tornare indietro, bisogna solo migliorare quello che stiamo facendo".

Si percepisce un'autostima diversa della Fiorentina.

"Sappiamo quanto è importante giocare in casa nostra e avere i tifosi dalla nostra parte. Ma eravamo e siamo consapevoli che lottando per questa maglia come stiamo facendo, allora ci possono aiutare. Noi dobbiamo solo continuare a restare umili e lavorare in silenzio. Mi è piaciuta la reazione dopo il gol preso perché siamo andati a provare a vincerla anche se mi hanno fatto arrabbiare perché così rischiamo un po'".

Tra Lazio e Milan 4 punti lasciati nel recupero.

"Non ci dobbiamo soffermare su quello ma sulla prestazione e sui 2 punti conquistati contro due grandi squadre. Il Milan non perde da agosto. Da qui alla fine dobbiamo restare lucidi, quando lotti per la salvezza devi non perdere lucidità. Dobbiamo lavorare sulle cose positive".