VIOLA, Partenza spostata: la squadra partirà da Pisa

© foto di Federico De Luca 2024

I problemi legati al maltempo costringono la Fiorentina a cambiare l'aeroporto di partenza alla volta del Portogallo. La partenza inizialmente fissata per le 14.30 a Peretola, a causa appunto delle cattive condizioni atmosferiche che non hanno permesso all'aereo di atterrare all'aeroporto di Firenze, avverrà invece con almeno un paio d'ore di ritardo da Pisa, dove la squadra agli ordini di Palladino dovrebbe prendere l'aereo che la porterà verso Guimaraes. A forte rischio la conferenza stampa prevista per le 18.45 locali (19.45 italiane), perché il protocollo UEFA non prevede che si possa sforare oltre le ore 20 locali.