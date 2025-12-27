Parma-Fiorentina 0-0, fine primo tempo al Tardini: gara bloccata

Parma-Fiorentina 0-0, fine primo tempo al Tardini: gara bloccata
di Lorenzo Della Giovampaola

Si conclude sul risultato di 0-0 il primo tempo del Tardini tra tra Parma e Fiorentina. La partita al momento resta molto bloccata e giocata su ritmi non altissimi, con la squadra di Vanoli che in questi primi 45 minuti di gioco non ha costruito grandissime occasioni da goal e ha sofferto gli uomini di Cuesta soprattutto in situazioni di ripartenza sulla fascia difesa da Dodo. Probabilmente la più importante occasione del match l’hanno avuto fino ad ora i padroni di casa con Ondrejka, ma in generale questa prima frazione di gara è stata caratterizzata dall’equilibrio.