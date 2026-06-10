Dagli inviati
Viola Club Firenze 2005 Celeste Pin, una serata all'insegna del ricordo dell'ex difensore: ecco le immagini
Una serata all'insegna del viola, ma anche del bianco. Erano circa 100 gli ospiti della cena di fine stagione del Viola Club Firenze 2005 Celeste Pin, svoltasi ieri in zona Cascine, a Firenze; a quasi un anno dalla scomparsa dell'ex difensore viola, presidente onorario del club, Pin è stato ricordato dai presenti. Tra loro anche la vedova di Celeste, Gloria, e la figlia Melissa. Serata total white che si è conclusa la classica lotteria in cui sono stati messi in palio premi griffati Fiorentina. Tra i presenti anche l'ex viola Renato Buso e la moglie Camilla Mencarelli. Ospite anche il nostro Andrea Giannattasio.
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FirenzeViolaGud contro Messi finisce 0-3: l'Argentina batte l'Islanda, 82' per il dieci della Fiorentina
Il viaggio in USA ci dirà tutto: se non sarà rilancio totale sarà giusto chiedere la cessione della Fiorentina. Ultimi giorni di "pace" per Paratici, poi sarà solo mercato. L'Atalanta boccia Gudmundssondi Lorenzo Di Benedetto
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Copertina
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Tommaso LoretoDal viaggio Azzurro ai proclami in viola, la retorica social e il distacco dalla realtà
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