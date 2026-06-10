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Viola Club Firenze 2005 Celeste Pin, una serata all'insegna del ricordo dell'ex difensore: ecco le immagini

Viola Club Firenze 2005 Celeste Pin, una serata all'insegna del ricordo dell'ex difensore: ecco le immagini
Oggi alle 10:26Primo Piano
di Redazione FV

Una serata all'insegna del viola, ma anche del bianco. Erano circa 100 gli ospiti della cena di fine stagione del Viola Club Firenze 2005 Celeste Pin, svoltasi ieri in zona Cascine, a Firenze; a quasi un anno dalla scomparsa dell'ex difensore viola, presidente onorario del club, Pin è stato ricordato dai presenti. Tra loro anche la vedova di Celeste, Gloria, e la figlia Melissa. Serata total white che si è conclusa la classica lotteria in cui sono stati messi in palio premi griffati Fiorentina. Tra i presenti anche l'ex viola Renato Buso e la moglie Camilla Mencarelli. Ospite anche il nostro Andrea Giannattasio.