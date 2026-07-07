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Nuova maglia, anche una dedica a Rocco Commisso con la sua frase tipo

Nuova maglia, anche una dedica a Rocco Commisso con la sua frase tipo
Oggi alle 15:50Primo Piano
di Redazione FV

In occasione della seconda giornata di esposizione delle nuove maglie nella sala delle feste dell'hotel St Regis, sono emersi nuovi particolari studiati da Joma e Fiorentina. In particolare all'interno della maglia c'è una dedica al Presidente Rocco Commisso, attraverso una delle sue frasi simbolo: "Prenditi cura di me ed io mi prenderò cura di te". 