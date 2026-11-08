Video del passato di Fiorentina-Juventus: così Vanoli insegna ai giocatori viola cosa significa
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Si percepisce tutta la carica di Paolo Vanoli per la partita contro la Juventus, una sfida che conosce bene sia da ex giocatore viola, oltre che da tecnico già l'anno scorso quando è rimasto imbattuto contro i bianconeri e ha negato loro la gioia della Champions. Come ricorda Tuttosport il tecnico ieri ha confessato che questa è "LA partita" e che ha cercato di "insegnare ai giocatori viola cosa significhi questa sfida per Firenze. Per questo gli ho fatto vedere le immagini del passato. Quali? Non lo dico".
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Il mondo viola sulle spalle di Vanoli. A prescindere da stasera il tecnico merita tempo, e sostegno dal club nella costruzione di una mentalità che ancora non c'èdi Tommaso Loreto
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