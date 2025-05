Quale futuro per Gudmundsson? Con il Genoa si tenterà un rinnovo del prestito

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Albert Gudmundsson. L'islandese non ha convinto pienamente e per il quale il Genoa chiede un riscatto di 17 milioni. Se le parti troveranno un accordo potrà essere sulla base di un rinnovo del prestito. Altrimenti sarà dura sborsare totalmente 25 milioni. Solo sei i gol in campionato di Gudmundsson che non ha ripetuto la doppia cifra della passata stagione in cui ha brillato al Genoa salendo qualche scalino. Troppo poco per convincere a pieno la società gigliata. Il suo futuro rimane ancora in sospeso.