Vanoli esalta Kean: "È un giocatore completo, può giocare sia solo che con un'altra punta"

Uno dei temi più importanti emerso nella conferenza stampa di mister Paolo Vanoli in vista della partita di sabato tra Fiorentina e Juventus è certamente quello legato alle condizioni fisiche dell'ex bianconero Moise Kean. Il tecnico della Fiorentina in tal senso si è così espresso: "Moise è recuperato dal problema alla tibia. Per me lui è un giocatore completo di grande valore, che fa reparto da solo ma può anche giocare con una punta a fianco.

Lui ha delle caratteristiche che dobbiamo sfruttare. Per me i quattro attaccanti che abbiamo sono complementari ma sono caratteristiche che si possono abbinare. In questa situazione non mi posso permettere di perdere nessuno".