Vanoli: "Possiamo fare la storia. Vi spiego le scelte di Goncalves e Oulai"

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a DAZN prima del match contro la Juventus. Queste le sue parole: "Fiorentina-Juventus l'ho vissuta e da allenatore ho cercato di far capire a questi ragazzi che maglia indossiamo e in particolare per una partita così importante. Questa maglia la dobbiamo onorare sempre, specialmente in questa gara in cui possiamo fare la storia".

Gonçalves al posto di un centrocampista?

"Quando parlo di equilibrio parlo di atteggiamento. Giocatore abituato a queste pressioni, spero che la sua qualità e la sua esperienza ci aiutino in una partita così importante. Non si può mai cambiare in campo se non si ha coraggio".

Perché Oulai e non Fagioli?

"Da quando sono arrivato, Fagioli è andato in Nazionale e non sempre può essere in forma. Bisogna farlo un po' respirare, ma non c'è nessuno problema. Oulai si è meritato questa opportunità. Caratteristiche completamente diverse: non sono proprio dei play, ma nel calcio moderno si può crescere in tutti i ruoli. Siamo una squadra costruita per tenere più palla e la fase difensiva si fa anche così. A volte vogliamo sempre andare avanti, ma dobbiamo essere più qualitativi e possiamo farlo".