Fiorentina-Dinamo Kiev, applausi del Franchi alla squadra al termine della gara
La Fiorentina torna a vincere e lo fa in Conference League contro la Dinamo Kiev, ma soprattutto al Franchi di fronte al suo pubblico. La squadra viola, ritrova un successo che non solo in Europa ma più in generale mancava dalla sfida contro il Rapid Vienna, e per questo è stata applaudita al termine del match dai circa 9 mila tifosi presenti questa sera allo stadio. Nessun coro specifico per i ragazzi di Vanoli, ma un segnale sicuramente positivo e di rottura rispetto ai fischi di sabato scorso al Mapei dopo la sconfitta contro il Sassuolo.
