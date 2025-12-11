Gudmundsson: "Gol e vittoria importanti. Rigore a Sassuolo? Tutto ok"
Albert Gudmundsson ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev: "È sempre un piacere andare al Viola Park, recuperare e pensare alla prossima partita. Il gol? Era importante vincere stasera ma anche per me questo gol era importante. Ora ci dobbiamo concentrare sul Verona".
Questo risultato un nuovo inizio?
"Può darsi. In campionato siamo in una brutta situazione dalla quale dobbiamo uscire il prima possibile".
Cos'è successo sabato con il rigore?
"Abbiamo tanti buoni rigoristi. Io sono il rigorista designato ma capisco che anche altri possano voler calciare i rigori. Comunque è il passato, ora vogliamo pensare solo alla prossima partita. Con Vanoli è tutto ok, è sempre stato tutto ok".
