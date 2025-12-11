Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, dentro anche Mandragora al posto di Ndour

Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, dentro anche Mandragora al posto di NdourFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:24Primo Piano
di Redazione FV

Altro cambio della Fiorentina all’80’, il quarto: Vanoli richiama in panchina Ndour e manda in campo Mandragora.