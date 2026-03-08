Vanoli: "Ogni parola viene strumentalizzata. Kean? Provato fino all'ultimo"

Prima della sfida contro il Parma, a DAZN ha parlato Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina: "In questo momento ogni parola viene strumentalizzata e sempre in negativo. Sta a noi dimostrare il giusto atteggiamento, a Udine ci sono mancate energie nervose. Ma il senso di responsabilità serve per capire che siamo in una situazione difficile e dobbiamo anche portare avanti il percorso in Conference League".

Poi Vanoli ha parlato delle condizioni di Kean.



"Abbiamo provato fino all'ultimo a recuperarlo ma si porta avanti questo dolore e ogni tanto si riacutizza. Per noi è importante ma chi giocherà dimostrerà di poterci dare una mano. Marzo è delicato e importante per tutti, dobbiamo essere sul pezzo come nell'andata contro lo Jagiellonia. Con il gruppo si possono fare cose importanti".