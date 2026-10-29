Vanoli: "I tifosi sono il dodicesimo uomo: insieme possiamo uscirne"

Paolo Vanoli si sofferma ai microfoni di DAZN prima della sfida all'Atalanta: "Bisogna partire dalla Fiorentina che abbiamo visto dal Como in poi. Peccato per gli ultimi minuti di San Siro, meritavamo qualcosa di bello che ci poteva dare morale. I ragazzi sono consapevoli che i nostri tifosi sono il dodicesimo uomo e li ringraziamo. Stanno capendo che questa squadra ha bisogno di loro: insieme possiamo uscire da questa situazione".

Che cosa vedremo oggi?

"La mentalità, la voglia. Quello che abbiamo visto in queste partite. Non dobbiamo più fare sbagli ma siamo stati vicino a due grandi prestazioni senza raccogliere niente. Sappiamo qual è il nostro percorso e dobbiamo continuare".