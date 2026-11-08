Vanoli: "Ho detto ai ragazzi che devono essere inca**ati. Bravo Oulai, ma ancora non ha la testa di Kanté"
Al termine della partita contro la Juventus, terminata 2-2, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha preso la parola presso la sala stampa del Franchi. Ecco le sue dichiarazioni: “Ho detto ai ragazzi, in modo severo, che devono imparare a portare a casa il risultato dopo grandi prestazioni, specie se davanti c’è la Juve. Ha rispecchiato quello che volvano i nostri tifosi, io preferisco una squadra così. Con grande coraggio, i giocatori devono crescere. Non ho nessun problema a giocare con più giocatori offensivi; la squadra ha grande personalità e dopo la sosta - quando inizieranno le gare che contano - dovremo dare di più”.
Cosa pensa dell’errore di De Gea?
“Ripeto quello che ho detto prima: è il mio capitano e resta il mio capitano”.
Le ennesime due reti subite la preoccupano?
“Ci stiamo lavorando e ci dobbiamo lavorare. Dobbiamo migliorare le qualità individuali ma solo il lavoro ci porterà a migliorare. Questo si fa solo attraverso le qualità che abbiamo, con il possesso palla… poi dopo anche i ragazzi devono essere scaltri. Ora siamo ancora troppo puliti e ingenui. La squadra ha un futuro importante, ma abbiamo fatto dei piccoli passi in avanti anche stavolta. Abbiamo giocato contro big come Atalanta, Inter e Juve e siamo sempre arrivati vicini a prendere dei risultati importanti. Non sono arrabbiamo per i due gol ma perché dovevamo portare a casa la partita. Ho detto ai giocatori che dovevano andare a casa incazzati. Possiamo e dobbiamo salire di livello. Loro oggi hanno dato tutto e volevano fare un grande regalo ai tifosi”.
Fagioli in panchina perché? Era poco carico o troppo carico?
“Non bisogna farne un caso, è un giocatore della Nazionale. Un titolare della nostra Italia. Un giocatore non può essere sempre perfetto ma lui per noi è importante per noi, non è un caso. A volte si ricarica le batterie così”.
Il giallo di Oulai la fa arrabbiare?
“Per l’ennesima volta ripeto che mi ricorda Kanté ma non ha ancora la sua testa. Non è possibile prendere una punizione come quella. Sono tutte cose che deve migliorare perché è giovane. Ma ha dimostrato di avere un altro passo, su di lui non ho dubbi”.
Cosa pensa della crescita di Njie?
"Gli sto sempre col fiato sul collo e sono felice che sia arrivato in Nazionale maggiore. Adesso deve tenere la testa bassa e tornare qui coi piedi per terra".
Sono due punti persi oggi?
"Sì, non lo nego. Dobbiamo essere arrabbiati più di altre partite. Abbiamo fatto una prestazione di grande coraggio".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati