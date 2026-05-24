Vanoli emozionato per il tributo del Franchi ma il futuro resta un rebus

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L'istantanea finale di un campionato da incubo secondo La Nazione è l'immagine alla fine di Fiorentina-Atalanta in cui Paolo Vanoli si gira prima di abbandonare il campo e ricambia gli applausi degli spalti. Ci teneva dopo aver sentito il coro della Fiesole per lui ("Rispettiamo solo Vanoli"). Sapeva che gli ultras sarebbero stati dalla sua parte. Ma avere il tributo di tutto lo stadio è stato un premio che non si aspettava.

E il futuro? Un incontro con i dirigenti della Fiorentina lo ha già avuto. Organizzativo. Lo ha ripetuto già diverse volte. Come a specificare che non era indicativo per capire qualcosa in più su quel che sarà. Ma il summit decisivo è dietro l’angolo, prima della partenza dei dirigenti per l'America che dovrebbe avvenire nella prima decina di giugno. Tutti al Viola Park sanno che Vanoli farebbe carte false per allenare una Fiorentina dalle ambizioni europee