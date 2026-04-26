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Kean assente al Franchi, la Fiorentina spiega il motivo: seduta di terapie

Kean assente al Franchi, la Fiorentina spiega il motivo: seduta di terapieFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:50Primo Piano
di Redazione FV

Ha fatto rumore l'assenza del solo Moise Kean sugli spalti del Franchi tra i giocatori della Fiorentina infortunati. L'attaccante è stato l'unico della lunga lista a non presentarsi in tribuna al fianco dei compagni e il club viola nel post-partita del pareggio contro il Sassuolo ha fatto sapere che l'assenza è dovuta a una doppia seduta di terapia al Viola Park.