Dagli inviati Vanoli su Brescianini: "Grande uomo e professionista. Fondamentale sul gol di Njie"

Per il centrocampo della Fiorentina si fa un gran parlare del ballottaggio Fagioli-Oulai, dell'utilità di Ndour, dell'assenza di Atta ma alla fine in campo per la quarta volta da titolare potrebbe andare Marco Brescianini come mezzala sinistra (sorprese a parte). Oggi in conferenza stampa Paolo Vanoli ha voluto elogiarlo sia come uomo che come giocatore, sempre disponibile all'occorrenza: "Prima di tutto è un grande uomo e professionista ed è anche un ottimo giocatore. Ci sta dando una mano, ma già l’anno scorso l’aveva fatto. E’ un box to box, di grande sacrificio.

Sono contento di averlo in squadra. Tutti sono importanti e lui quando è stato chiamato in causa ha risposto presente. A volte si guarda poco per quello che fa ma io ho fatto vedere l’immagine del gol di Njie ma il suo attacco allo spazio senza palla ha permesso di creare l’uno contro uno. Un dettaglio che vedono in pochi è quello per me è stato il movimento che ha permesso al nostro attaccante di far gol".