Kean fa e disfa, ma mette tutto quello che ha: le pagelle dei quotidiani

La Fiorentina torna a vincere. E Moise Kean torna a segnare, non un caso. Nel 2-1 rifilato alla Dinamo Kiev il numero venti è decisivo, sempre pericoloso, anche in avvio, prima di sbloccarla con un colpo di testa su preciso suggerimento di Dodo. Kmb entra anche nell'azione del 2-1, visto che da un suo tiro nasce la respinta che precede la ribattuta in rete di Albert Gudmundsson. Per Kean terzo gol stagionale, primo in Conference: non segnava dallo scorso 26 ottobre (su rigore, contro il Bologna). Confrontando quotidiani e siti specializzati è lui l'Mvp di Fiorentina-Dinamo. La Nazione scrive di lui: "Prova a dettare i passaggi con inserimenti sempre in mezzo ai due centrali, poi arriva il gol di testa che sblocca la gara. Grande movimento e fiducia, cerca sempre di andare ad aggredire la difesa e ingaggia un duello feroce col portiere ucraino Neshcheret che si arrangia in qualche maniera, per la disperazione di Moise che avrebbe meritato di farne almeno altri due, voto 7".

Queste le pagelle di Moise Kean:

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere Fiorentino: 6,5

Nazione: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5

FirenzeViola.it: 6,5