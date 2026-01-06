Trattativa per Baldanzi, CorSport: "C'è una variabile in particolare"

Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto su Tommaso Baldanzi, giocatore che è stato chiesto dalla Fiorentina alla Roma. Verosimilmente potrebbe partire in prestito - si legge -, magari con opzione. Tra le variabili c’è la sua condizione atletica legata a un infortunio muscolare al retto femorale destro che ha riportato nei giorni scorsi. Trattativa aperta, contatti avviati. La possibilità c’è. Ma la sensazione è che non sarà una cosa immediata.  