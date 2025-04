Toni esalta Kean: "Record? Non mi preoccupa. Ma faccia anche gol brutti"

Protagonista del campionato italiano e non solo, Moise Kean ormai è sulla bocca di tutti. E intervistato da La Gazzetta dello Sport, anche l'ex bomber viola Luca Toni esalta le qualità del classe 2000: "Contro la Juventus Moise non ha segnato ma dal vivo mi ha impressionato ancora di più per la forza nelle gambe, lo strapotere fisico e l'abilitò nell'attacco alla profondità. E poi ha anche qualità. Non lo avevo mai visto così, è cresciuto tanto in questa stagione".

È l'aria di Firenze?

"Sicuramente quella aiuta. Firenze è una città meravigliosa che trasmette grande amore ai propri idoli, lo dico per esperienza personale. I fiorentini pretendono tanto allo stadio, ma quando ti incrociano per strada ti fanno sentire coccolato. Kean aveva bisogno di questo affetto e di quello della Fiorentina. A volte bastano l'allenatore e il contesto giusto per svoltare e compiere il salto".

Poi Toni spiega qual è secondo lui l'ultimo gradino da compiere: "Deve cominciare a segnare anche dei gol sporchi e brutti, di quelli sulla linea di porta o con qualsiasi parte del corpo. È difficile arrivare a trenta soltanto con reti belle".

Sul record di gol, Toni aggiunge scherzando: "Diciamo che per il momento non mi preoccupo, ci penseremo quando arriverà a 28-29. A parte le battute, i record sono fatti per essere battuti. Se succederà, sarò il primo a complimentarmi con Kean. A maggior ragione se trascinerà i viola in Europa: mi piacerebbe vedere finalmente la Fiorentina che alza la Conference League".