Toni: "Ai giocatori viola basta un giretto in centro per capire cosa signichi la partita"

Luca Toni, doppio ex nella sfida tra Fiorentina, con cui vinse la Scarpa d'oro, e Juventus fa le carte alla gara in un'intervista alla Gazzetta dello sport, dicendosi subito deluso dall'andamento delle due squadre: "Mi sarei aspettato di più da entrambe. Gli infortuni della Juventus, in particolare quelli di Yildiz, Thuram e Locatelli, hanno avuto il loro peso: anche l’Inter calerebbe senza tre titolari di quel calibro. Quello della Fiorentina è stato un cambiamento totale, sono arrivati anche dei bei talenti. Ma quando sei nelle zone pericolanti, il pallone scotta. Sono convinto che appena i viola si tireranno un po’ su, sbocceranno diversi di questi giocatori"

Sugli attaccanti Toni non nasconde la simpatia per Kolo Muani: "A fine campionato avrà fatto più gol di Pellegrino. A me piace più lui. Il francese non è un killer, ma è un signor attaccante: può giocare al centro o più largo, ma le sue reti le farà. Me ne aspetto una ventina. Pellegrino è generoso e forte di testa, però deve provare a inventarsi qualche gol in più. Così è un centravanti da 10-15 reti a campionato, ma evolvendosi può crescere Il gol è fiducia e tanto Kolo Muani quanto Pellegrino hanno segnato nelle ultime uscite, magari si sono sbloccati e si ripetono anche al Franchi".

Preferisce invece Mastantuono ad Alajbegovic: "Mastantuono si vede che è di proprietà del Real Madrid, ha classe e personalità: se sbaglia una giocata non ha paura di riprovarla. Giocasse con me, però, gli farei un discorsino del tipo: “Va bene che rientri, ma ogni tanto mettila...”. Mastantuono mi ricorda Robben. Mi piace anche Oulai della Fiorentina: bel mediano, tecnico".

Poi Toni racconta un aneddoto sulla Scarpa d’oro 2006: "Ho regalato a tutti un orologio con inciso un bel “grazie”. Io ero fortissimo in area, ma avevo bisogno che i miei compagni mi portassero la palla lì".

Dal serio al faceto, chiusura con gli scherzi a Frey: «Con lui c’era sempre un po’ la sfida a chi aveva l’auto più bella. Avevamo entrambi la Ferrari, adesso non ci entreremmo più nessuno dei due… (risata, ndr ). Una volta faccio credere a Frey che “Quattroruote” mi ha contattato per fare la copertina della rivista sulla mia Ferrari. Seba rosica da matti e chiama l’addetto stampa della Fiorentina chiedendogli di proporre anche lui alla rivista. Ci era cascato in pieno... Che spogliatoio con Prandelli".